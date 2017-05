Macron evita polemizar ante Putin en aras del "pragmatismo" político

El presidente francés marca como "línea roja" en Siria el uso de armas químicas y promete "respuesta inmediata"

Macron, que ha calificado de "franco y directo" el diálogo, ha considerado que "no hay necesidad de volver" a un tema que ya habrían tratado los dos líderes en su primera conversación telefónica. "Yo le dije lo que le dije y él me respondió lo que me respondió", ha afirmado el mandatario galo, durante una rueda de prensa en la que se ha descrito como "pragmático".