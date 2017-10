MSF alerta de la necesidad de aumentar las actividades médicas en los asentamientos rohingyas en Bangladesh

Médicos Sin Fronteras ha alertado este jueves de la necesidad "urgente" de aumentar las actividades médicas y de mejorar el acceso al agua y a saneamiento en los asentamientos de refugiados rohingyas en Bangladesh.

"Hay que hacer un enorme esfuerzo para que no aumente el riesgo de que aparezcan brotes epidémicos y para que el número de personas aquejadas de enfermedades no siga multiplicándose. Si no tomamos las medidas adecuadas, acabaremos viviendo una emergencia de salud pública", ha advertido.