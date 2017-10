Liberado bajo fianza un hombre detenido por decir que Mugabe "sueña despierto" y "es viejo"

Un tribunal de Zimbabue ha liberado bajo fianza este jueves a un hombre detenido por decir que el presidente del país, Robert Mugabe, "sueña despierto" y "es viejo", según ha informado una organización local.

"Como sector informal no escucharemos este sin sentido y seguiremos en las calles. Sueña despierto. Me juego el cuello a que el presidente no tiene capacidad para retirar a los vendedores de las calles", dijo.