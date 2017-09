El Kurdistán iraquí celebra este lunes un histórico referéndum de independencia contra viento y marea

La votación afectará a 30 millones de kurdos, uno de los pueblos sin estado soberano más numerosos del mundo

El resultado de la votación afectará a 30 millones de kurdos, una de las poblaciones sin estado oficial más grandes del mundo, repartidos principalmente en las montañas de Irán, Siria, Irak y Turquía y divididos a su vez en pequeñas comunidades marcadas por un férreo sentido de la identidad local por delante del gran concepto de la unidad nacional kurda, por no mencionar la división existente entre los kurdos integrados ahora en núcleos urbanos como Estambul, Damasco o Teherán, y quienes todavía conservan tradiciones milenarias en los terrenos montañosos que conectan estos países.

La causa principal del referéndum, aducen las autoridades del Kurdistán iraquí, tiene su origen en la marginación histórica de la que dicen haber sido objeto por parte de las autoridades de Bagdad, a las que acusan de violar más de 50 artículos de la actual Constitución iraquí referentes a su autonomía -- en particular el 140, referido a la propiedad de zonas de Kirkuk, rica en petróleo --.

La Carta Magna iraquí en vigor data de 2005, en el principio de la era post Sadam Husein, y otorgaba al enclave un amplio grado de autonomía que Bagdad no ha respetado, a juicio del Gobierno kurdo, con su presidente Masud Barzani a la cabeza.

"Se ha acabado el tiempo de negociar", declaró el pasado viernes Barzani durante un multitudinario discurso en la capital kurda, Erbil. "La decisión ya no depende de un partido ni de una persona. El referéndum tendrá lugar en la fecha establecida", añadió justo antes de que una delegación kurda se dirigiera a Bagdad para ratificar ante las autoridades iraquíes la celebración del plebiscito, que contiene una única pregunta: "¿Quiere que la región del Kurdistán y que las zonas fuera de la administración se conviertan en un estado independiente?".

No obstante, y frente a esta situación, Rusia ha acudido pronta al rescate. El Kremlin no se ha pronunciado en claros términos sobre el referéndum pero siempre ha apostado por el derecho de los kurdos a la autodeterminación y, recientemente, el gigante energético Rosneft ha anunciado una multimillonaria inversión en el Kurdistán, lo que proporcionaría a las autoridades kurdas un importante respaldo económico en el caso de que culminaran sus ambiciones independentistas.

Buena parte de la población kurda ve en Estados Unidos a una fuerza amiga, que les protegió de las armas químicas de Sadam Husein durante la guerra del Golfo, en 1991, al declarar una zona de exclusión aérea en el territorio. Aunque la autonomía del Kurdistán fue declarada originalmente en 1970, fue esta zona de exclusión amparada por Naciones Unidas la base sobre la que se cimentó la actual región kurda (de hecho, actuales localidades en disputa como Kirkuk no formaban parte de esta dicha zona). Con todo, las peticiones de Tillerson han caído en saco roto.

El conflicto armado actual contra Estado Islámico, en suma, ha terminado, en suma, por exacerbar una situación enormemente compleja. Ahora mismo no existe una oposición nítida al referéndum dentro del Kurdistán, pero ello no quiere decir ni mucho menos que todas las partes a favor estén unidas en pro de un mismo objetivo.

Hay que recordar en este sentido las históricas tensiones existentes entre las dos fuerzas políticas dominantes en el enclave: el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) que lidera Barzani y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), dirigida por el ex presidente iraquí Jalal Talabani, que a mediados de la década de los 90 protagonizaron un conficto armado que costó la vida a más de 2.000 personas. De hecho, opositores internos al referéndum -- no muchos pero prominentes, como el empresario Shaswar Abdulwahid Qadir, responsable de la plataforma "Por ahora, no" -- creen que Barzani está usando el plebiscito para perpetuarse en el poder.