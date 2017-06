Kuczynski dice que el indulto a Fujimori se analizará "con tranquilidad" tras decir que "el tiempo es ahora"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha afirmado este jueves que el posible indulto al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) --en prisión tras ser condenado por delitos de lesa humanidad-- se analizará "con tranquilidad", horas después de subrayar que "el tiempo de hacerlo es ahora".

"Creo que es el momento de ver el tema. Yo me cuidé mucho en esa entrevista de decir qué cosas me podía atribuir y qué cosas no. Bueno, se verá con tranquilidad", ha indicado, en referencia a la entrevista a 'The Economist', en la que hizo la citada declaración.