Kirguistán celebra mañana unas presidenciales que culminarán en el primer traspaso democrático de poderes

Escenario insólito en la región: la posibilidad de un cambio democrático y con cierto grado de transparencia

Kazajistán ha negado absolutamente todas las acusaciones y ha señalado que ni siquiera va a llevar observadores a los comicios kirguises para que no se le pueda acusar de la más mínima interferencia. Sí los habrá, no obstante, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y de la Comunidad de Estados Independientes.

Parte del camino, sin embargo, está hecho. Desde su llegada al poder, Atambayev se ha ido distanciando cada vez más de Occidente -- Estados Unidos llegó a tener una base ahí en 2001, antes de que el presidente saliente la cerrara a cambio de un cuantioso préstamo procedente de Rusia, y valorado en 2.000 millones de dólares.