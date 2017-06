El presidente de la Eurocámara apoya los expedientes: "Hay que recordar que hay que cumplir los pactos, que la solidaridad no es sólo recibir"

"No me satisface para nada iniciar procedimientos de infracción, quiero, me gustaría convencer porque creo que la solidaridad debe venir en primer lugar desde el corazón, Pero si no es así, tenemos que hacer cumplir las decisiones vinculantes", ha dicho el presidente en una conferencia de alto nivel sobre inmigración en la Eurocámara.