Hariri retira su dimisión como primer ministro de Líbano a petición de Aoun

Saad Hariri, que el pasado 4 de noviembre presentó su dimisión como primer ministro de Líbano, ha anunciado este miércoles que la retira a petición del presidente del país, Michel Aoun.

"He presentado mi renuncia oficialmente al presidente que me ha pedido que la reconsidere y he optado por atender su petición", ha anunciado Hariri en una declaración al término del encuentro, según informan los medios locales.