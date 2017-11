Guterres expresa su preocupación por la dimisión de Hariri y pide "salvaguardar la estabilidad" de Líbano

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este domingo su preocupación por la dimisión por sorpresa anunciada por el primer ministro de Líbano, Saad Hariri, después de que éste asegurara que lo hacía porque existía un plan para asesinarle.

Hariri viajó a Riad el viernes, desde donde anunció su dimisión por televisión el sábado, y aún no ha regresado a Líbano desde entonces. Argumenta su dimisión por una sospecha fiable de conspiración contra su vida de la que responsabiliza a Irán, rival de Arabia Saudí, y al partido-milicia chií libanés Hezbolá, aliado de Teherán.

"¿Por qué no se ha permitido a Hariri volver a Líbano para anunciar su dimisión desde aquí y no desde Arabia Saudí?", se ha preguntado Nasralá en un discurso televisado. "Es evidente que la dimisión ha sido una dimisión saudí que ha sido impuesta al primer ministro Hariri", ha añadido.

En particular, ha asegurado que "Hariri ha recitado lo que escribió un saudí" y que "no es la retórica habitual de Hariri". "No vamos a comentar sobre el contenido a pesar del tono muy duro y peligroso porque creemos que este texto es un texto puramente saudí", ha argumentado.