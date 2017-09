Guterres pide a Suu Kyi que aproveche su "última oportunidad" para frenar la "tragedia" rohingya

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a la líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, a aprovechar su "última oportunidad" para detener la persecución contra la minoría rohingya y favorecer su vuelta al país, ya que de lo contrario "la tragedia será absolutamente horrible".

Guterres ha admitido en una entrevista con la cadena británica BBC que Birmania no es todavía "una democracia perfecta" y que el Ejército, pese a la teórica desaparición de la Junta Militar que gobernó al país durante dos décadas, sigue teniendo "la última palabra". En este sentido, ha reconocido que se trata de una situación "compleja".

No obstante, ha apelado a la responsabilidad de Suu Kyi y a su liderazgo político para poner fin a la violencia que se vive en el estado de Rajine, del que han huido ya más de 400.000 rohingya por la represión de las fuerzas birmanas. "Si no revierte la situación ya, creo que la tragedia será absolutamente horrible y no veo cómo se podría revertir en el futuro", ha advertido Guterres.