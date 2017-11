El Gobierno argentino no tiene nada que "objetar" al trabajo de la Armada

El Gobierno de Argentina ha asegurado este martes que "no tiene ningún elemento para objetar el trabajo de la Armada" en relación a la desaparición del submarino 'ARA San Juan', a pesar de que varios medios dan ya por seguro que el presidente, Mauricio Macri, acometerá ceses una vez se haya localizado el batiscafo.

El 'ARA San Juan' desapareció el 15 de noviembre con 44 personas a bordo y las autoridades aún no han hallado ninguna pista que permita dar con su paradero. Las investigaciones realizadas hasta ahora han confirmado una posible explosión pocas horas después de la última comunicación, aunque no se han averiguado los motivos.

El papel de la Armada ha sido cuestionado por las familias de los tripulantes durante estas dos semanas y Macri se estaría planteando cesar a su responsable próximamente. Peña ha asegurado que no hay "ningún cambio" previsto --o al menos "no hay nada inminente"-- y ha avanzado que, de haberlo, no será un castigo sino fruto del "normal funcionamiento de las fuerzas y el recambio que se da habitualmente".