El jefe de Gabinete de la Casa Blanca sobre los rumores de cese: "No creo que hoy me despidan"

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, ha rechazado este jueves los rumores de cese por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha expresado que no "cree que le despidan hoy".

"No creo que vaya a ser despedido hoy y no estoy frustrado a la hora de desempeñar mis funciones, así que no estoy pensando en irme", ha aseverado Kelly durante una rueda de prensa.