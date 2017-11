El Fianna Fáil presenta su moción contra la viceprimera ministra y exige su dimisión para salvar el Gobierno

El principal partido de oposición al Gobierno irlandés, el Fianna Fáil, ha presentado este viernes finalmente la moción de censura por negligencia contra la viceprimera ministra del país, Frances Fitzgerald, lo que prácticamente aboca al país a unas nuevas elecciones generales, al colapsar el débil acuerdo por el que el partido Fine Gael gobierna en minoría y bajo consentimiento.

"Lo que hemos visto no es más que un ardid político, pura y llanamente. No vamos a dejar que abusen de nosotros", ha declarado el presidente del bloque parlamentario del Fine Gael, Martin Heydon, en declaraciones al 'The Irish Times'.