Fernández de Kirchner afirma que el Argentina "no hay Estado de derecho" ni "una Justicia imparcial"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha afirmado este jueves que en el país sudamericano "no hay Estado de derecho" ni "una Justicia imparcial y confiable".

"Agregar más leña a eso y catalogarlo me parece fuerte. No digo que todo es maravilloso. Pero cuando calificamos y analizamos tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá nos parezca que no es una persecución política", ha remachado.