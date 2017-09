Eurocámara vuelve a pedir la suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía por su deriva autoritaria

Los principales grupos políticos en la Eurocámara han vuelto a reclamar este martes la suspensión de las negociaciones de adhesión entre la UE y Turquía por la deriva autoritaria del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Las representantes de la Izquierda Europea y de los Verdes han evitado en cambio pedir la suspensión de las negociaciones con Turquía. La eurodiputada verde alemana Ska Keller ha defendido en cambio que la UE no modernice la Unión Aduanera con Turquía que "es lo que quiere Erdogan" a menos que "haya progreso en Derechos Humanos" y ha pedido que los países europeos no exporten "ningún arma" al país. "Llegará un tiempo en el que no estaría Erdogan. No olvidemos esto", ha subrayado, mientras que la eurodiputada de Izquierdas Marie-Christine Vergiat también ha dejado claro que "cualquier negociación sin una cláusula de Derechos Humanos es incoherente".