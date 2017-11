La Eurocámara pide investigar el asesinato de la periodista Daphne Caruana y la corrupción que destapó en Malta

Los principales grupos políticos en la Eurocámara han reclamado este martes una investigación independiente para esclarecer el asesinato de la periodista de maltesa Daphne Caruana Galizia, pero también los casos de corrupción y lavado de dinero en Malta que denunció y que implican a altos cargos del Gobierno.

"Todos deberíamos estar avergonzados. Sin este asesinato no sabríamos lo que ocurre en Malta", ha subrayado el eurodiputado popular.

Pero ha rechazado la opinión "exagerada" de algunos eurodiputados populares de que "tras el asesinato el Estado de Derecho y el sistema legal en Malta ha colapsado". "No estoy de acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha instado al Gobierno maltés a "actuar de forma transparente" en la investigación del asesinato "brutal" de la periodista y cooperar con las instituciones europeas y los Estados miembro.

"Daphne tenía razón y por eso murió. Somos cómplices por no llegar hasta el final", ha avisado la eurodiputada conservadora Monica Macovei.

"El asesinato de Daphne Caruana Galizia pone de manifestó el no respeto del Estado de Derecho por el Gobierno de Malta", ha denunciado también el eurodiputado de la Izquierda Europea Patrick Le Hyaric, que ha pedido "modificar los instrumentos para garantizar precisamente el respeto del Estado de Derecho". "No se puede tolerar las prácticas fiscales de los Estados que erosionan una de las bases de nuestra civilización: la igualdad ante la fiscalidad", ha dicho.

"Quien haya dado la orden de este asesinato tendrá que rendir cuentas ante la justicia", ha agregado el eurodiputado del UKIP Ray Finch quien no obstante ha pedido "no utilizar" el caso para "tomar medidas que no sean correctas" y que Malta puede tomar "como nación soberana".