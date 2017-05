Dos exjefes del Ejército de Turquía se acusan mutuamente de colaborar con el movimiento de Gulen

Los exjefes del Ejército de Turquía Ilhan Talu y Mehmet Patigöc se han acusado el uno al otro durante el juicio sobre su presunta implicación en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio en el país.

"El jefe de las Fuerzas Armadas no cree en la veracidad de la información que he presentado sobre Partigöc. Todos los generales están de acuerdo en la importancia de no perder a Partigöc como miembro del Ejército", ha aseverado Talu.