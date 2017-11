Duterte insta a investigar la situación de los Derechos Humanos en todos los países, no sólo en Filipinas

El dirigente filipino amenaza con abofetear a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard

"Investiguemos las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por todos los gobiernos. No importa que pasara hace 40 años. Si estaba mal entonces, está definitivamente mal ahora", ha aseverado. Asimismo, ha señalado que la cumbre debería analizar todos los países, no sólo la situación de los Derechos Humanos bajo su Administración.

"La golpearé enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque me está insultando. ¿Por qué? Porque tú misma (en referencia a Callamard) no crees en las investigaciones de tu propia organización. Me estas jodiendo y no me gusta", ha señalado.