Duterte dirá a Trump que "no fastidie" si trata el estado de los DDHH en Filipinas durante su encuentro

EUROPA PRESS

"Que no fastidie. Ese es mi problema. Yo me ocupo de mi país", ha dicho, tras ser preguntado sobre cuál será su reacción si Trump saca el tema a colación durante su reunión, según ha informado el diario local 'The Philippines Star'.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado este miércoles que dirá a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "no fastidie" con la situación de los Derechos Humanos durante su primer encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam, que arranca este miércoles.

Previamente, fuentes de la Casa Blanca indicaron que el presidente estadounidense planea hablar con Duterte sobre la situación de los Derechos Humanos, en el marco de las críticas a Manila por su 'guerra contra las drogas'.

A su llegada al poder, en junio de 2016, Duterte puso en marcha una campaña antidrogas que se ha saldado con miles de muertos y que cada vez es más impopular.

Según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las fuerzas filipinas habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, algo que el Gobierno ha negado.