Diputados republicanos anuncian la apertura de varias pesquisas sobre el acuerdo de uranio entre EEUU y Rusia

Varios diputados republicanos han anunciado este martes la apertura de una serie de investigaciones sobre las acciones llevadas a cabo por los departamentos de Justicia y Estado bajo la Administración del expresidente Barack Obama, especialmente en relación con el acuerdo de uranio con Rusia, que fue alcanzado por la excandidata demócrata a la Presidencia y entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton.

"Quisiera saber si existe o no una investigación por parte del FBI, si existe o no una investigación del Departamento de Justicia y, si esta existe, por qué el Congreso no ha sido informado de este asunto", ha aseverado Nunes durante una rueda de prensa.