Detenido un periodista por informar sobre presunta donación de ropa interior usada por parte de Grace Mugabe

Las autoridades de Zimbabue detuvieron el lunes a un periodista que publicó un artículo sobre la donación de ropa interior usada por parte de la primera dama, Grace Mugabe, a seguidores del gubernamental ZANU-PF.

"Me reuní con la primera dama Grace Mugabe y se me dio la ropa para que pudiera entregarla. Me dijeron que mucha no estaba en buen estado y que por favor fuera a por ella", dijo Mupfumi, según el artículo publicado en 'News Day'.