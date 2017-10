La dirigente agraria Carmenza Gómez denuncia los "sistemáticos" asesinatos de líderes sociales en Colombia

La presidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Carmenza Gómez Ortega, ha denunciado este lunes que los asesinatos de líderes sociales en Colombia son "sistemáticos" y ha cuestionado la labor de la Fiscalía al no abrir una investigación pertinente en cada caso.

"Son dirigentes que han venido participando en discusiones, en propuestas, no son casos aislados, son compañeros que hacen parte de los procesos, de las organizaciones", ha aseverado, según ha recogido la cadena Telesur.

Asimismo, ha señalado que los asesinatos ocurren en lugares en los que antes se encontraban los miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de dejar las armas. "Allí (en esas zonas) están otros grupos que están matando a los líderes (...) para generar miedo y que la gente no reclame sus derechos", ha alertado.

Gómez ha asegurado que les preocupa "que no haya investigación por parte de la Fiscalía" y ha expresado que la mayoría de la población se pregunta "por qué el Gobierno no se pronuncia, por qué no se detiene a la gente que está matando a dirigentes campesinos en las regiones".