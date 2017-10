Capriles ahonda en la división opositora y amenaza con abandonar la MUD si Ramos Allup continúa

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha amenazado este martes con abandonar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) si Henry Ramos Allup y su partido político, Acción Democrática (AD), siguen formando parte de la coalición disidente, en respuesta a la decisión de los cuatro gobernadores de AD de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro.

"Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa", ha dicho Capriles en su habitual transmisión en directo a través de las redes sociales. Si bien ha aclarado: "hablo por mí, no por mi partido", Primero Justicia.

Para Capriles la toma de posesión de los cuatro gobernadores de AD ante lo que la MUD considera una institución fraudulenta "no tiene justificación" y ha responsabilizado directamente a Ramos Allup porque "en Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que él lo autorice".

Los cuatro gobernadores --Laidy Gómez (Táchira), Antonio Barreto (Anzoátegui), Ramón Guevara (Mérida) y Alfredo Díaz (Nueva Esparta)--, todos miembros de AD, que se integra en la MUD, incumplieron las órdenes opositoras de no tomar posesión en la Asamblea Constituyente, ante la que comparecieron el lunes.

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por Zulia que forma parte de Primero Justicia, ha sido el único de los cinco dirigentes regionales de la MUD que ha seguido las órdenes de la cúpula. "Si ellos aceptan ser sumisos ante una Asamblea Constituyente fraudulenta, que lo hagan. Yo me siento contento de haber hecho lo correcto", ha dicho Guanipa.

La MUD no reconoce la autoridad de la Asamblea Constituyente porque, aunque es un órgano constitucional, considera que tanto la convocatoria de las elecciones para elegir a sus miembros como la votación en sí misma estuvieron plagadas de irregularidades para garantizar el poder absoluto al Gobierno de Nicolás Maduro.

Los 18 gobernadores 'chavistas' ya prestaron juramento la semana pasada ante la Asamblea Constituyente y el presidente venezolano advirtió a los cinco opositores de que, si no hacían lo mismo, habría que cubrir sus vacantes en los gobiernos regionales.

Capriles ha considerado que la amenaza de Maduro de apoderarse también de estos cinco gobiernos regionales no es excusa suficiente. "Es mentira que en política no se pueda tener honorabilidad. En los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, sale una solución y una oportunidad", ha defendido.