Bruselas aprueba el plan de Francia para apoyar con 24 millones a la prensa escrita

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles el plan de 24 millones de euros con el que Francia quiere apoyar a las publicaciones nacionales de información política y general con pocos ingresos publicitarios, según ha informado en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que esta medida no perjudicará la competencia en el mercado único puesto que está dirigida al interés común, no altera los términos de intercambio entre Estados miembros y no sobrepasa lo necesario para conseguir el objetivo deseado.