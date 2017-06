El comisario de Ampliación alerta de que persistirá la fragilidad en los Balcanes si cada uno de los países no entra en la Unión Europea

El comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, ha avisado este lunes al Gobierno macedonio que no recomendará a los Gobiernos europeos para apertura de las negociaciones de adhesión de nuevo si no acomete antes ciertas reformas.

"Sólo las elecciones y la formación del nuevo Gobierno no es suficiente para obtener esta recomendación. Nos gustaría ver ciertos esfuerzos reformas" entre ahora y otoño, cuando el Ejecutivo comunitario hará su "primera evaluación" de los mismos, ha añadido, a escasas horas de su encuentro con el nuevo primer ministro macedonio, Zoran Zaev, con el que abordará la necesidad de avanzar de forma "urgente" en las reformas prioritarias acordadas y que han estado "un poco fuera del radar" por la crisis política.

"Supongo que todos los Estados miembro han entendido que el hecho de que no han podido acordar abrir las negociaciones de adhesión en los últimos 8, 9 años, ha llevado a los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el último año, dos años y, por lo tanto, supongo que hay un cambio de pensamiento por su parte", ha dicho, dejando claro que los europeos deben "cumplir" si Skopje hace el "progreso necesario" en las reformas.

Hahn ha rechazado no obstante que esté culpando a los Gobiernos europeos por la crisis política en el país. "No, la responsabilidad la tiene la gente en el país", ha dicho. Pero ha insistido en que Macedonia era "el mejor alumno de la clase hace diez, doce años", algo que "no es el caso hoy" y en que "la falta de perspectiva concreta (sobre el proceso de adhesión a la UE) ha influido desde luego en la situación en el país", cuya estabilización debería interesar "especialmente" a sus vecinos.