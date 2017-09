Bruselas amenaza con sancionar a Facebook y Google si no retiran más rápido contenidos terroristas

La Comisión Europea ha amenazado con sancionar a las plataformas de Internet como Facebook o Google si no adoptan medidas para retirar más rápido contenidos ilegales --propaganda terrorista y material que incite al odio-- y les ha dado de plazo hasta mayo de 2018 para decidir si introduce medidas legislativas para obligarles a cumplir.

"Si está claro que plataformas no cooperan, ya he informado a las que se han sumado al Código de Conducta, que puede ser uno de los motivos por los que cambiaremos de la posición 'deben hacer esto a tienen que hacer esto a menos que quiera sanciones. No es donde estamos ahora", ha agregado la comisaria de Justicia, Vera Jourová.