El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, ha denunciado este domingo que los funcionarios arrestados en Chile fueron agredidos durante su detención, según ha informado la agencia estatal boliviana de noticias, ABI.

"Esto es un acto de tortura que no se admite ni siquiera en prisioneros de guerra, ni siquiera en una situación de guerra se admite que se dispare a una persona que está reducida en el suelo, enmanillada, indefensa, se dispare a los costados", ha agregado.

"Les disparan y torturan vejando todos sus Derechos Humanos, dejan que los maltraten, que casi les asesinen", ha manifestado, recalcando que Bolivia "no está en guerra con Chile, se supone que ambos luchamos contr aun delito transnacional".

"Chile ya no es el país modelo, ya no es la Suiza de Sudamérica, ya no es el país que tiene la mejor diplomacia, es un país agresivo que tiene que alzar la voz para tratar de imponerse", ha remachado, afirmando que Santiago "viola todos los tratados de Derechos Humanos que se hayan podido suscribir".