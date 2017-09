Barnier se muestra "preocupado" por las últimas propuestas de Reino Unido y pide más concreción y premura

El negociador de la Unión Europea para el Brexit, el excomisario Michel Barnier, se ha mostrado este jueves "preocupado" por el sentido de las últimas propuestas de negociación presentadas por Reino Unido, en especial en lo que afecta a la frontera del Úlster, y ha instado a Londres a presentar con premura ideas "concretas".

"Lo que veo en los documentos de Reino Unido sobre Irlanda e Irlanda del Norte me preocupa", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas Barnier, quien ha acusado al Gobierno británico de querer usar el caso irlandés como "test" para las futuras relaciones entre Reino Unido y el bloque comunitario.

"Eso no va a pasar", ha zanjado el negociador comunitario, para quien la solución que se presente para esta frontera debe ser "única" para un territorio en el que la prioridad es proteger los Acuerdos de paz de Viernes Santo y salvaguardar la llamada 'zona de viaje común'.

Sobre la cuestión financiera, Barnier ha dicho que la situación "es más seria" y ha dejado claro que "no sería justo" que los compromisos "acordados a 28, los tengan que asumir 27".

La 'hoja de ruta' pensada por la Unión a 27 prevé una evaluación de la situación este otoño para decidir si se ha avanzado lo suficiente como para abrir la reflexión sobre la forma que deberán tener las relaciones comerciales futuras, aunque un acuerdo sobre este punto no será posible hasta acordar las condiciones del divorcio.

Por ello, Barnier ha declarado la disposición del bloque de "acelerar" los trabajos que sean necesarios para facilitar los avances y ha reiterado que no contempla como escenario la posibilidad de fracasar y no lograr un acuerdo. "Trabajo para lograr un acuerdo, aunque ese acuerdo no se hará debilitando el Mercado Interior, nunca. Se hará dentro de lo que somos", ha recalcado.