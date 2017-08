El Banco Mundial fija en 150.000 millones de dólares el coste anual por país para garantizar el agua potable

Los países tendrán que cuadruplicar su gasto anual hasta sumar 150.000 millones de dólares (unos 125.000 millones de euros) para garantizar agua potable y saneamiento, si quieren alcanzar la meta de desarrollo sostenible fijada a este respecto para el año 2030, según ha revelado el Banco Mundial en un informe difundido este lunes.

Revela una mayor desigualdad en el acceso a estos servicios entre áreas rurales y urbanas, indicando que un 75 por ciento de las personas que no cuentan con condiciones de saneamiento viven en zonas rurales y que sólo un 25 por ciento de los habitantes de estos territorios tienen un buen acceso al agua.

También muestra una brecha creciente entre las personas pobres y las que no lo son, indicando que en muchos países los servicios relacionados con el agua no alcanzan a la población pobre por una implementación deficiente, no por malas políticas.