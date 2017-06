La Policía de Australia ha anunciado este lunes la detención e imputación de un hombre acusado de entregar el arma utilizada en el ataque de la semana pasada en la localidad de Melbourne, que el primer ministro, Malcolm Turnbull, describió como un "acto de terrorismo".

Australia, firme aliada de Estados Unidos y de su campaña contra Estado Islámico en Siria e Irak, está en alerta por los ataques perpetrados por milicianos nacidos en el país. No obstante, Australia no ha aumentado su nivel de amenaza terrorista y la Policía ha asegurado que no estaban buscando otro sospechoso.