Ascienden a 230 los muertos a causa del terremoto en México, según el último balance oficial

Las autoridades de México han elevado este miércoles a 230 el número de víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur de México.

Las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados. En las últimas horas se ha llegado a revisar a la baja el recuento de fallecidos.