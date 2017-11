Amnistía acusa al régimen sirio de crímenes contra la Humanidad por sus "terribles asedios"

Los rebeldes también cometieron crímenes de guerra con sus ataques indiscriminados contra localidades asediadas

Las madres en las zonas asediadas también tenían problemas para amamantar a sus hijos, debido a que ellas mismas apenas comían. Una madre ha contado que su hija, que ya nació pequeña, no conseguía alimentarse adecuadamente con su leche. "No había nada que yo pudiera hacer, no teníamos alternativas así que lloraba y yo no podía hacer nada", se ha lamentado.