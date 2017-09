Amnistía Internacional condena la ejecución de 42 personas en Irak por cargos de terrorismo

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha condenado este lunes la ejecución de 42 personas en Irak por cargos de terrorismo, recalcando que es una medida "que no debe ser utilizada bajo ninguna circunstancia".

"No puede haber duda de que los responsables de ataques mortales contra la población civil deben hacer frente a la justicia, pero las autoridades iraquíes deben reconocer que las ejecuciones no son la respuesta y que no harán que su población esté más segura", ha dicho.