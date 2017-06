Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves en un nuevo informe los controles fronterizos y las deportaciones ilegales a los que las medidas migratorias del nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos han dado lugar, al tiempo que ha criticado la desprotección de los solicitantes de asilo en México.

"La estrategia del muro fronterizo del presidente Trump no reconoce que, si quieren vivir, estas personas no tienen más opción que huir de sus hogares. El muro de Trump, sus cuestionables órdenes y sus centros, cada vez más numerosos, de detención para inmigrantes no impedirán que la gente trate de entrar en Estados Unidos", dice Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.