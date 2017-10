El sencillo y curioso truco para que tu bebé se tome los medicamentos

El truco que ha compartido Helena Lee en su perfil de Facebook va a facilitar la vida a muchos padres que no saben cómo hacer para que sus bebés puedan tomarse los medicamentos que les recetan a tan temprana edad.

Helena quien es enfermera ha mostrado con una foto cómo ha conseguido que su bebé Alfie de ocho semanas se tome el Calpol. "PARA TODAS LAS MAMÁS", escribió junto a la imagen. "Llevaba las últimas 24 horas intentando que Alfie se tomara el Calpol y solo había conseguido que acabara manchado, porque me escupía la mitad... y entonces me he acordado de este truco que vi".