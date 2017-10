Cree que tiene un tumor y descubre que en realidad es una reacción a un tatuaje

Una mujer australiana acudió alarmada al hospital al descubrir en su antebrazo unos bultos sospechosos. Creía que podía tener un tumor. Los médicos se sorprendieron al descubrir que no tenía síntomas, más allá del dolor de cabeza. Sus peores sospechas desaparecieron al descubrir que todo era fruto de una inflamación provocada por la tinta de un tatuaje que se hizo 15 años antes.

Ni fiebre ni sudores nocturnos. La mujer de 30 años no tenía ninguno de estos síntomas derivados de unos extraños bultos que encontró en su antebrazo unas semanas antes. Los médicos no descartaban nada, y consideraban que podía deberse a un tipo de cáncer llamado linfoma, pero ante la falta de otra sintomatología, no parecía del todo probable que esta fuera la causa de la aparición de los bultos.