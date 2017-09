La madre y abuela de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva) dice que el acusado es "un psicópata"

María Espinosa, la madre y abuela de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), ha asegurado este jueves que F.J.M,, el único acusado por estos hechos, es un "psicópata", al tiempo que ha dejado claro que "confía en la justicia" y espera que sea condenado.

"Vivir, vives porque no te queda otra pero es horrible, mi hermana no se puede levantar de la cama, es un desecho humano", ha añadido, incidiendo en que ella no puede entrar en la sala porque presta declaración este martes y por tanto no se le permite. Respecto a su hermana, ha apuntado que vendrá el lunes y no sabe si se encontrará con fuerzas para venir otro día al juicio.