Unos 200 viajeros han tenido que andar por las vías en Atocha porque uno de ellos ha accionado la alarma, según Renfe

Renfe Cercanías y Adif han explicado este lunes que ha habido cerca de 200 viajeros que esta mañana han tenido que andar por las vías del tren en Atocha porque uno de ellos, que iba en un convoy procedente de Guadalajara hacia Cercedilla, ha accionado un aparato de alarma a la entrada de Atocha.

Hasta que los responsables de Seguridad no han confirmado que ya no había viajeros por la vía, no se ha vuelto a circular por las vías 1 y 2, lo que ha provocado más retrasos en Atocha, han explicado desde Renfe y Adif.