El tribunal de los ERE da cinco días "improrrogables" a Chaves y nueve ex altos cargos para que se personen

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgará a partir del día 13 de diciembre a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos por la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, ha otorgado un nuevo plazo de cinco días "improrrogables" tanto a Chaves como a otros nueve ex altos cargos, entre ellos tres exconsejeros, para que se pongan a disposición del tribunal a fin de poder ser citados "personalmente".

Además de Chaves, la Audiencia alude a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez.