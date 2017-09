Un teniente denuncia que la jefa de los Mossos ignoró la petición de ayuda de los guardias civiles sitiados en Barcelona

Presidente ANC se entrevistó con los mandos sin permitir la salida de los guardias, que temieron que derribaran la puerta de Hacienda

La intendente, según el atestado, "respondió que no existía afectación a la seguridad ciudadana y tampoco preveía que la hubiera, ya que no parecía una masa violenta, por lo que no solicitaría movilización de estas unidades". A las 9.50 horas se le requiere para que aleje unos metros la concentración, a lo que contesta que "no puede y que su intención es mantener la situación". Fue en este momento donde el teniente cursa escrito por el conducto reglamentario pidiendo apoyo a los Mossos.