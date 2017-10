El sucesor de Benjumea sobre su salida: "No iba a abandonar a menos que lo sacaran por la fuerza"

El hermano de Felipe Benjumea, citado como testigo, se ha acogido a su derecho a no declarar por su parentesco con el acusado

El catedrático José Domínguez Abascal, que sucedió a Felipe Benjumea en la presidencia de Abengoa, ha asegurado este viernes en una nueva sesión de vista oral contra la excúpula del grupo sevillano por las indemnizaciones millonarias, que "no estaba en el ADN" del acusado dejar la compañía y que no iba a abandonarla "a menos que lo sacaran por la fuerza".

"Quien crea que Benjumea estaba pensando irse por voluntad propia no le conoce. No iba a abandonar a menos que lo sacaran de allí de alguna manera por la fuerza. No está en el ADN de Benjumea dejar Abengoa", ha dicho Domínguez al ser preguntado en calidad de testigo por su conocimiento en los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional.