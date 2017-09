El socialista Mingo irrumpe en la Festa de la Rosa del PSC: "Con Mingo que no cuenten"

EUROPA PRESS

El personaje de ficción socialista Mingo ha protagonizado este domingo la tradicional Festa de la Rosa del PSC para reivindicar que no hay que participar en el referéndum del 1 de octubre porque no tiene garantías: "Con Mingo que no cuenten".

Mingo es fruto del error tipográfico en una pancarta del PSC, en la que se coló una 'N' en el mensaje de campaña 'Conmigo que no cuenten' con el que los socialistas muestran su rechazo al referéndum, leyéndose 'Conmingo que no cuenten'.

Y un socialista ha asumido el papel de Mingo en carne y hueso, y se ha subido este domingo al escenario para criticar el referéndum del 1 de octubre: "Con lo que nos costó conseguir el derecho a voto y ahora quieren hacer esto sin censo ni nada".

Fue el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián quien descubrió a través de las redes sociales el error tipográfico en la pancarta del PSC, y Mingo ha aprovechado para criticarle a él y a su partido: "Dejad de engañarnos".

También ha anhelado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, "sean presidentes pronto para que dejen de dividir a los catalanes".