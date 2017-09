Los sindicatos cifran en más del 80 por ciento el seguimiento de la huelga del personal de la AECID en el exterior

Los sindicatos convocantes de la huelga de personal laboral en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha tenido un seguimiento de entre el 80 y el 90 por ciento.

La huelga está convocada en 29 países y ha estado acompañada de una concentración ante la sede de la agencia en Madrid. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press lamentan que la AECID no haya dado ninguna respuesta, más allá de tener el gesto de aceptar la decisión del comité de huelga de no fijar servicios mínimos, puesto que los trabajadores no prestan un servicio público.