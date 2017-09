El secretario general del PP gallego esgrime que "lo mejor que podría hacer" la Fundación Franco es "disolverse"

Tellado aboga por buscar los "mecanismos legales" que permitan a la Administración hacerse "con la titularidad" del Pazo de Meirás

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha manifestado este viernes que él "personalmente" ve la Fundación Franco "un anacronismo histórico" y ha defendido que "lo mejor que podría hacer es disolverse", ya que "no tiene razón de ser en una sociedad madura" como la española.

"Me remito a lo que pueda decir la Consellería; no gobernamos desde la sede del partido, gobierna la Xunta", ha esgrimido, un día después de que su jefe de filas y presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pidiese a la familia del dictador que, si no asume la ley que la obliga a autorizar visitas al Pazo, lo donde al patrimonio público autonómico.