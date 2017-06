El Govern se ha comprometido a "aplicar" la decisión que salga de las respuestas de los ciudadanos de Cataluña. Carles Puigdemont , en rueda de prensa tras un Consejo Ejecutivo Extraordinario, ha explicado que las respuestas a la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente con forma de república?" será si o no. Además, la pregunta estará formulada en los tres idiomas oficiales de Cataluña : catalán, castellano y aranés.

El president ha defendido la convocatoria de un referéndum unilateral por el "no quiero" reiterado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy . Puigdemont ha criticado que el rechazo a negociar es de todo el Estado: "Venimos de una larga colección de 'noes' por parte del Gobierno y de las Cortes".

Ante la negativa que constata tanto del presidente Rajoy como del Estado, ha concluido que la vía unilateral es la única posible: "Hoy todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque lo ha oído de boca del presidente del Gobierno: 'No quiero'. Con un 'no quiero' es mejor no ir al altar".