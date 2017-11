El presidente asturiano rechaza un pacto presupuestario con el PP porque "desnaturalizaría" su programa electoral

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha insistido este viernes en la voluntad de su Ejecutivo de pactar los Presupuestos Generales de 2018 con IU y Podemos, al considerar que avanzar en un pacto presupuestario con el PP, que implicaría rebajas fiscales, "desnaturalizaría" el programa electoral con el que los socialistas asturianos se presentaron a las elecciones en 2012.

"Es eso lo que me hace adoptar esta posición, he demostrado que no he tenido miedo a tomar decisiones, imagínese usted el que tendré ahora por la erosión o desgaste que me pudiera producir cuando no voy a ser candidato en las próximas elecciones", ha señalado.