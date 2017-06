Gianni Pittela asegura que la socialdemocracia ha perdido por los errores cometidos y pide volver al socialismo para solucionar las desigualdades

Pittela destacó la importancia del cónclave socialista en este momento de crisis de la socialdemocracia europea. Un momento en el que algunos tienen, según dijo, la tentación de ir "por la calle más corta" como el "macronismo", del que precisó que "eso es otra cosa" pero "no es la izquierda" y no cuenta con sus valores.

Por ello, pidió a los socialistas que reflexionen sobre sus errores y comprendan que se han equivocado en muchas cosas como en no comprender el sentido de la revolución tecnológica, de la globalización sin gobierno político o cuando no han contrastado suficientemente las políticas de austeridad. También cuando no han impuesto una agenda social o por haber permitido una política que confisca las rentas de los que menos ganan. "Cuando hemos permitido que los artesanos de Madrid paguen más tasas que las multinacionales", ha exclamado apuntándolo en el capítulo de los errores de la izquierda.