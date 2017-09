El portavoz del PP en Barcelona pide a Colau que "acabe con su ambigüedad" y rechace tajante la cesión de locales

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigido este sábado a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que "ponga fin al suspense del suspenso, acabe con su ambigüedad" y rechace de forma expresa la cesión de locales municipales para la celebración del referéndum secesionista.

Durante su intervención en la mesa de debate 'Una mirada a las ciudades del futuro', en la 23 Unión Intermunicipal Popular que se celebra en Zaragoza, Fernández ha lamentado que "no son momentos fáciles ni para Cataluña ni para España" y ha advertido de que "más que nunca tenemos que actuar y responder con sentido común, con sentido de la responsabilidad y con sentido del Estado que nos lleve a responder con firmeza en el pulso".

Se ha dirigido a "todos los catalanes a los que no les cabe España en el corazón y a los catalanes sensatos", insistiendo en que es necesario mantener "el pulso firme, la cabeza fría y a quienes están inquietos decirles claramente que se va a cumplir la ley".

Asimismo, el portavoz popular ha reprochado a la CUP que esté pidiendo a los catalanes que "canalicen su rabia hacia el PP", una actitud que "me recordaba a aquella peor Batasuna que desde los escaños municipales señalaba a los siguientes objetivos de ETA" y ha criticado los carteles que están colgando las juventudes de la CUP por "señalar" a personas que no apoyan el referéndum.

"En estos momentos de turbulencias es momento de mantener la cabeza fría, el pulso firme y mantener la defensa de esa España que no nos cabe en el corazón en Cataluña y estoy convencido de que se hará con el apoyo de los Mossos que no solo cumplirán la ley sino que la harán cumplir", ha dicho Fernández, estimando que los Mossos no seguirán las directrices de "esa Batasuna catalana, de esa CUP" que ha tachado de "ejecuciones extrajudiciales" la actuación de los Mossos tras los atentados yihadistas de las Ramblas en Barcelona.