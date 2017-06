El magistrado Andrés Ollero, ponente de la resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado nula la amnistía fiscal de 2012 aprobada por el Gobierno, ha defendido la decisión adoptada por el alto tribunal: "No estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien. Estoy para defender la Constitución", ha subrayado.

"Es una cuestión política que no me atañe", ha afirmado. Ollero ha aseverado que conoce a Montoro "desde la Universidad" pero ha dicho que su trabajo en el TC no es para "demostrar" si es más o menos "amigo de alguien".