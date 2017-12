Tres policías municipales declaran este lunes ante el juez por las supuestas amenazas a un delegado de CCOO en un chat

Tres policías municipales de Madrid declararán este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 42 por las supuestas amenazas vertidas contra un delegado de CCOO en el polémico chat donde un pequeño grupo de agentes insultó, entre otros, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Tras escucharlos, puede tomar la decisión de si los hechos son constitutivos de delito y si procede acordar medidas cautelares, como la orden de protección solicitada por el delegado sindical. El juez también estudia la personación del Ayuntamiento de Madrid y CCOO en la causa, aunque todavía no ha recibido la petición del sindicato.

Ahora, el juez analizará los argumentos de defensa de los agentes, denunciados por un delito de amenazas pero no por uno de odio, según aclararon fuentes judiciales a Europa Press. La razón es que ningún particular u organismo ha formulado querella al respecto, por lo que no existe ningún procedimiento abierto por delito de odio. La Fiscalía tampoco ha actuado de oficio.